تفاصيل الاجتماع الطارئ لآمر منطقة الخليج العسكرية

كشف مكتب الإعلام بمنطقة الخليج العسكرية، تفاصيل الاجتماع الأمني الطارئ الذي دعا إليه آمر المنطقة العميد خليفة امراجع.

وأوضح الحساب الرسمي، لمكتب الإعلام منطقة الخليج العسكرية، عبر فيس بوك، أن الاجتماع عقد لرفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى الرابعة لثورة الكرامة.

جاء ذلك بعد ورود معلومات تشير إلى تحرك الخلايا النائمة والقيام بأعمال ارهابية وتعكير فرحة الأهالي بهذه المناسبة.

ضم الاجتماع جميع الأجهزة الأمنية بالمدينة، الاستخبارات العسكرية، وغرفة عمليات اجدابيا وضواحيها، والشرطة العسكرية وهيئة السلامة الوطنية والدعم المركزي اجدابيا.

كما شارك في الاجتماع أيضًا، جهاز الهجرة الغير شرعية، ومستشفى الشهيد امحمد المقريف، وقوة مكافحة الإرهاب، وجهاز المباحث العامة ومديرية أمن اجدابيا.

وأكد العميد خلال الاجتماع على ضرورة ضبط الأمن داخل المدينة وإقامة نقاط التفتيش داخل مفترقات الطرق بالمدينة.

