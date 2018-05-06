نصية : مكافحة الفساد الحقيقية تأتي عبر استعادة الدولة

قال عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، اليوم، إن مكافحة الفساد أو النهب تحتاج إلى مؤسسات للقيام بذلك، مؤكدا أن المكافحة الحقيقية تأتي عبر استعادة الدولة من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي الانقسام السياسي.

وأوضح نصية في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن هذه المؤسسات لا يمكن أن تكون إلا في ظل وجود دولة، والتي منع قيامها في السنوات السابقة، من خلال الاستمرار والإصرار على بقاء ليبيا في مربع ما وصفها بالقيادة الجماعية الهشة، غير القادرة على اتخاذ القرارات، معتبرا أن الحل لوقف نزيف الفساد يكون باستعادة الدولة من خلال الانتخابات، لبناء هياكل حقيقية تستطيع منع التدخل الخارجي، ومواجهة الفساد والنهب والسلاح.

كما أكد عضو مجلس النواب أن توثيق هذه الجرائم، والتحقيق فيها الآن، يعد خطوة مهمة في ظل هذه الظروف الصعبة.

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