وزير شؤون النازحين يلتقي وفدا من منظمة الصحة العالمية

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق، يوسف جلاله، اليوم الأحد، مع نائب مدير منظمة الصحة العالمية رانيرو قويره، والوفد المرافق له، لبحث برامج عمل المنظمة في الشأن الإنساني فيما يخص النازحين بالداخل، بالإضافة إلى إمكانية توفير الاحتياجات الأساسية الصحية الأولية لمراكز الرعاية الصحية التي يستفيد منها النازحون.

وتم خلال اللقاء -الذي عقد بمقر بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا بطرابلس- مناقشة تفعيل برامج الدعم الصحي الإنساني المتعلقة بالطفل والمرأة والفئات الهشة في ظل محدودية الموارد المالية.

من جهته أعرب جلاله، عن أشادته بدور المنظمة في توفير العيادات الطبية المتنقلة، وتوفير المواد التشغيلية للمستشفيات بالشراكة مع وزارة الصحة، وآخرها توفير دعم صحي للمستشفيات ببلدية بنغازي، مثمنا زيارة الوفد لليبيا واهتمام المسئولين بمنظمة الصحة العالمية بدعم القطاع الصحي في الإطار الإنساني.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق، على مزيد من التنسيق المسبق فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتقييم الأوضاع الصحية للنازحين داخلياً، والبلديات المستضيفة بما في ذلك المهاجرون غير الشرعيين، لرفع قدرات المراكز الصحية الأولية وتحصين مقدمي الخدمات للمهاجرين، والاتفاق على استهداف المستشفيات بالمناطق الجنوبية.

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