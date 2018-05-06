الثني يلتقي أعيان شحات لبحث هذه الملفات

التقى رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم الأحد، مع وفد من أعيان وحكماء بلدية شحات، لبحث عدد من المواضيع الهامة خاصة فيما يتعلق بحياة المواطن وخدماته من أمن وغذاء ودواء واستعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد أعيان وحكماء بلدية شحات، خلال اللقاء على دعمهم التام للحكومة المؤقتة باعتبارها الحكومة الشرعية والوحيدة في البلاد كونها منبثقة عن مجلس النواب السلطة التشريعية التي جاءت عبر صناديق الاقتراع وتوافق عليها الليبيين.

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