الخطوط الجوية الليبية: تعرض طائراتنا للإصابة أصبح عائقاً أمام تسيير رحلاتنا

ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة أن الإصابات التي تعرضت لها عدد من طائرات الشركة خلال المدة الأخيرة بالإضافة لعدم وجود مساحات مناسبة بالمطارات ومشاكل التفريغ والتحميل تعد عراقيل تقف أمام تسيير الرحلات.

قنيوة كشف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “نافذة على الوطن” الذي يبث عبر قناة”ليبيا الوطن” أمس السبت تابعته صحيفة المرصد عن سعي حكومة الوفاق ورئيس مصلحة الطيران لرفع الحظر الجوي المفروض على ليبيا من الإتحاد الأوروبي بخصوص مرور الطائرات الليبية الأجواء الأوروبية.

وأبدى إستعداد الشركة للهبوط أو العبور في أي من المطارات الأوربية في حال تم السماح بذلك ورفع الحظر الجوي، مشيراً إلى إمتلاكهم إسطول من الطائرات يتكون من طائرتين “330 ايرباص” و 3 طائرات من طراز ” ايرباص 320″ و طائرة واحدة نوع”سي آر جيه” أما الطائرات التي تعرضت للاصابة فهي طائرتين من نوع “ايرباص 330 و 320″.

وفي ما يتعلق بإمكانية عودة خطوط الطيران المصرية والأردنية والتونسية للهبوط في مطار بنينا أو المطارات الليبية الأخرى أوضح قنيوة قائلاً:” نحن نتمنى أن يكون هناك تواصل مع أشقائنا العرب بشأن تسيير رحلاتهم عبر شركات خطوطهم وتخفيف الضغط على الشركات المحلية لكن في الوقت الحالي لا توجد لدينا أي معلومة عن هذا الموضوع لأن الامر يعود لمصلحة الطيران المدني الليبي”.

وفي الختام دعا المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية الجهات المسؤولة إلى دعم الشركة وتوفير الطائرات اللازمة لها بإعتبارها “الشركة الأم للخطوط الجوية” على حد تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية