34 برلمانيا يطالبون النائب العام بالتحقيق في القضايا التي كشف عنها القنصل الليبي بالإسكندرية

طالب 34 عضوا من مجلس النواب، النائب العام بالشروع بالتحقيق في القضايا التي أثيرت إعلاميا، ومع أي مسؤول ورد اسمه في تصريحات القنصل الليبي في الإسكندرية عادل الحاسي الذي اتهم فيها عدد من المسؤولين والنواب بالفساد المالي والإداري.

ودعا النواب في بيانهم المشترك أمس السبت، النائب العام بفتح التحقيق في أية قضايا فساد أو وساطة أو محسوبية أو استغلال لسلطة أو منصب بغير وجه حق أو استناد قانوني، توجه فيها إدانة أو اتهام لأي موظف أو مسؤول، أيا كانت صفته أو مكانته الوظيفية.

كما طالب أعضاء مجلس النواب، اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن أي مسؤول ورد اسمه في هذه القضية بعد التحقيق الأولي مع من أثاروا هذه القضايا والجهات التابعين لها، وذلك منعا للتلاعب، والتزوير والتشهير، وحفاظا على المال العام، وهيبة الدولة، وسيادة القانون بالداخل والخارج، وفق نص البيان.

وكان القنصل الليبي في الإسكندرية عادل الحاسي، قد كشف في مقابلة مع قناة 218 الخميس، عن قضايا وملفات فساد من بعض أعضاء مجلس النواب والمسؤولين والقيادات السياسية في البلاد من بينهم النائب زياد دغيم ونائبي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني وفتحي المجبري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر