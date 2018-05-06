اخبار ليبيا الان

عدّاد القتلى في سبها لا يتوقف

تم النشر منذُ 11 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل مركز سبها الطبي، اليوم الأحد، قتيلين هما طفلة عمرها 6 سنوات وشاب في الثلاثينات من عمره، بالإضافة إلى 17 جريحا، جراء تساقط القذائف العشوائية على منازل المدنيين.

وأوضح مصدر أن القذائف سقطت في المناطق المتاخمة لمنطقة الاشتباكات المسلحة شرقي المدينة، وفي محيط مقر اللواء السادس وخلف قاعة الشعب.

وقال مركز سبها الطبي، في بيان أمس، إن 18 قتيلا و86 جريحا من المدنيين سقطوا خلال الفترة من تاريخ 4 فبراير إلى 5 مايو 2018.

من جانب آخر، وصل الى سبها الحاكم العسكري لمنطقة سبها والمكلف من القيادة العامة للجيش الوطني المبروك الغزوي؛ وكان في استقباله عدد من ضباط منطقة سبها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك