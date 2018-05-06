عدّاد القتلى في سبها لا يتوقف

استقبل مركز سبها الطبي، اليوم الأحد، قتيلين هما طفلة عمرها 6 سنوات وشاب في الثلاثينات من عمره، بالإضافة إلى 17 جريحا، جراء تساقط القذائف العشوائية على منازل المدنيين.

وأوضح مصدر أن القذائف سقطت في المناطق المتاخمة لمنطقة الاشتباكات المسلحة شرقي المدينة، وفي محيط مقر اللواء السادس وخلف قاعة الشعب.

وقال مركز سبها الطبي، في بيان أمس، إن 18 قتيلا و86 جريحا من المدنيين سقطوا خلال الفترة من تاريخ 4 فبراير إلى 5 مايو 2018.

من جانب آخر، وصل الى سبها الحاكم العسكري لمنطقة سبها والمكلف من القيادة العامة للجيش الوطني المبروك الغزوي؛ وكان في استقباله عدد من ضباط منطقة سبها.

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