سبها الطبي يدفن 16 جثة مجهولة الهوية من أصل 30

أكد عضو المكتب الإعلامي بمركز سبها الطبي أسامة الوافي، دفن 16 جثة مجهولة الهوية لمهاجرين غير الشرعيين من أصل 30 جثة كانت في ثلاجة المركز منذ ستة أشهر.

وأوضح الوافي، أن سبب تأخر الدفن هو عدم وجود طبيب شرعي، مؤكدا أن بقية الجثث ستدفن غدا الإثنين، مشيرا إلى أن وفاة المهاجرين كانت بسبب العطش أو حوادث السير أثناء دخولهم أو مغادرتهم الجنوب إلى الساحل، وفق تصريحاته لقناة ليبيا الأحرار أمس السبت.

يشار إلى أن ليبيا تشهد تدفق أعدادا هائلة لمهاجرين غير شرعيين أغلبهم من جنسيات أفريقية للتوجه عبر السواحل الليبية إلى أوروبا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر