الصحة العالمية تبحث علاج النازحين بليبيا

تطرق وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين المفوض بحكومة الوفاق يوسف جلالة، اليوم الأحد، في لقاء مع مع نائب مدير منظمة الصحة العالمية جعفر حسين، إلى أوضاع النازحين بالداخل، وسبل دعمهم.

وناقش الجانبان، في اللقاء الذي عقد بمقر البعثة الأممية بطرابلس، بحضور مدير بعثة الصحة العالمية في ليبيا جعفر حسين، برامج المنظمة الإنسانية بشأن النازحين بالداخل، وإمكانية تقديم الاحتياجات الأساسية الصحية الأولية لمراكز الرعاية الصحية التي يستفيد منها النازحون.

واتفق الحضور على إجراء مزيد من التنسيق المسبق فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتقييم الأوضاع الصحية للنازحين داخلياً، والبلديات المستضيفة، لرفع قدرات المراكز الصحية الأولية وتحصين مقدمي الخدمات للمهاجرين، كما تم الاتفاق استهداف المستشفيات بالمناطق الجنوبية.

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