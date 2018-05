«صنع الله»: «الفيل» مازال مغلقًا ونتوقع وصول خسائر النفط لمليار دولار سنويًا

المتوسط

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن «ليبيا تفقد يوميًا نحو 6 ملايين دولار قيمة فرص بيعية محققة، بسبب الخلل الأمني، وعدم وجود الحراسة، ومشاكل ما يعرف بالحراسة في الحقل، لافتًا إلى أن «حقل الفيل ما زال مغلقًا منذ 23 فبراير وحتى الآن».

وأضاف «صنع الله» في تصريحات تلفزيونية، على هامش مشاركته في المنتدى الليبي الإيطالي، أن «خسائر ليبيا حاليًا تبلغ 320 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو مليار دولار سنويًا، إذا استمرت الأزمة، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى كل دينار»

وتعقيبًا على حادث تحطم طائرة الشحن بعد إقلاعها من مدرج حقل الشرارة، قال: «الطرق البرية غير آمنة، وما زالت مقطوعة بالكامل منذ 4 يناير الماضي، لذلك اضطررنا إلى نقل المياه والتموين بالطائرات، وهذا الوضع الأمني ما زال عائقًا كبيرًا أمام استقرار الإنتاج».

وأشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أن «إنتاج ليبيا من النفط الخام في حدود مليون برميل يوميًا، بفضل جهود العاملين في المؤسسة والحقول والموانئ النفطية».

وختم المهندس مصطفى صنع الله، قائلًَا: «الحال أفضل من سنوات مضت، رغم وقوع مشاكل الصيانة، وتدهور الوضع الأمني، إذ ارتفع إنتاج النفط إلى حدود المليون برميل يوميًا، بفضل جهود العاملين في المؤسسة والحقول والموانئ».

