ليبيا ضحية الفساد والنهب الممنهج .. فهل يبني الفاسدون دولة؟

المتوسط:

هل أماط القنصل الليبي السابق لدى مصر عادل الحاسي اللثام عن حالة لم تكن معروفة في المشهد الليبي؟ أم أنه فقط “علق الجرس” لظاهرة يعرفها الجميع ، وتطرق إلى التفاصيل، وأن مرجع الصدمة يعود لنزع الهالة عن بعض المتورطين؟

تورط كبار القوم

الحاسي خلال المقابلة تلفزيونية علنية على 218 نيوز تحدث عن أسماء متورطة في قضايا هدر أموال وممتلكات الدولة الليبية ، هم أعضاء في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق ونواب.

وفتح الحاسي ملف موظفي الخارجية، حيث كشف عن قيام 4 مسؤولين بالدفاع عن صرف مرتب لموظف ثمانيني وتمديد زمن تقاعده، بمعدل يفوق 15 عاماً عن سن التقاعد في ليبيا.

ثالث القضايا التي تحدث عنها الحاسي كان منح الجنسية الليبية لأكثر من 5 آلاف شخص، حصل بعضهم بالفعل على بطاقات أو وثائق سفر، وينتظر آخرون الحصول على وثائقهم أو تجديدها.

وبين القنصل السابق أن القضية تعود لأيام النظام السابق، حيث حاول القذافي في وقتها تجنيس الآلاف من دول مصر، تشاد، والنيجر، لأغراض سياسية، يستفيد منها النظام فيما بعد.

دعوة لفتح تحقيق

ما أثارة عادل الحاسي جعل عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد يطالب رئاسة المجلس، بضرورة فتح تحقيق برلماني للكشف عن الأموال التي تمَّ صرفها طيلة السنوات الماضية، والعهد المالية والتعويضات التي مُنحت لأعضاء المجلس بالأسماء والتواريخ.

إصرار على الخطيئة

وفي إطار حالة السجال التي انتشرت بعد بيان الحاسي ودفاع النائب زياد دغيم عن الاتهام الموجه له، رد أستاذ التاريخ في الجامعات الليبية، عضو المجلس الوطني الانتقالي عن مدينة العجيلات السابق المختار الجدال، على دفاع النائب زياد دغيم عن مشروعية تقاضي والده مرتبات وهو في سن الواحد والثمانين من الدولة الليبية، بحجة أن قرارا للجنة الشعبية العامة عام 2010 صدر بإعادة أعضاء هيئة التدريس الجامعي للعمل واستثنائهم من قانون التقاعد، ورفض الحكومة المؤقتة والوفاق تنفيذ القانون في حق والده بعد العام 2014م.

الجدال قال إنه بحكم القانون سن تقاعد أعضاء هيئة التدريس 68 عام وفقا للتعديل الصادر في 2010م”، وبالتالي ففي كل الأحوال فإن والد دغيم لا ينطبق عليه هذا القانون، مطالبا النائب العام بتولي القضية لأنها قضية رأي عام وفساد.

أكثر من فساد.. إنه نهب ممنهج

يذكر أن تقارير منظمة الشفافيىة الدولية، طالما تحدثت عن استشراء الفساد في ليبيا ، بل إن المبعوث الأممي إلى ليبيا يذهب إلى أبعد من ذلك ، بتوصيف صادم فكريا وسياسا وأخلاقيا واجتماعيا بالقول أنَّ «ما يحدث في ليبيا ليس فسادًا، وإنما نهبٌ ممنهجٌ لمالية الدولة» مشيرًا إلى أنَّ هناك «أطرافًا دولية تشارك بالنهب» المتواصل للمال الليبي.

فسلامة يعتبر أن ما تعيشه ليبيا أكبر من ظاهرة الفساد وأوسع لأنه يجري على رؤوس الإشهاد ومن أصحاب النفوذ ، وهو يقول ليس هناك فساد في ليبيا.. نعم وجدت أن هناك فساد في كثير من الأنظمة والدول لكن الموجود في ليبيا ليس فساد وإنما هناك سلب ونهب وفي وضح النهار وهناك تعدي على المال العام .

المفارقة في ليبيا أنه إلى جانب الفساد هناك النهب الممنهج، وهو للأسف منتج لثقافة الغنيمة المستشرية والتي تتكئ في جانب منها على بعد أيديولوجي.

تعريف الفساد

وكان تقرير لمنظمة الشفافية الدولية صدر في فبراير 2018 عالج ظاهرة الفساد للعام 2017 في العالم، جاء فيه أن ليبيا من أكثر الدول فسادا في العالم.

وبحسب مؤشر مدركات الفساد فقد جاءت ليبيا في المرتبة 171 عالميًا من أصل 180 دولة إذ نالت 17 نقطة.

وقد عرفت “منظمة الشفافية العالمية” التي تأسست سنة 1993 الفساد بأنه: “سوء استغلال السلطة من أجل تحقيق المكاسب والمنافع الخاصة”، أما “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” لسنة 2003، فإنها لم تتطرق لتعريف الفساد، لكنها جرمت حالات الفساد التي حددتها في:

• رشوة الموظفين العموميين الوطنيين.

• رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية.

• اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من طرف موظف عمومي.

• المتاجرة بالنفوذ.

• إساءة استغلال الوظائف.

• الإثراء غير المشروع.

• الرشوة في القطاع الخاص.

• اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

• غسل العائدات الإجرامية.

• الإخفاء.

• إعاقة سير العدالة.

ويكشف تقرير منظمة الشفافية الدولية وتوصيف غسان سلامة أن ظاهرة الفساد والنهب الممنهج متوطنان في ليبيا حنى إشعار آخر، فمن غير المعقول أن تكون هاتين الظاهرتين بهذا الانتشار والعمق والتغول ، وكجزء من بنية النظام القائم، ثم يصبح ما قالة الحاسي وكأنه شيئا جديدا وغير معروف، فيما هو حديث الناس الذين يعيشونه قهرا وظلما بشكل يومي على مدى سنوات.

The post ليبيا ضحية الفساد والنهب الممنهج .. فهل يبني الفاسدون دولة؟ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية