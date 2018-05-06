عبد الحفيظ : بقايا مجلس شورى بنغازي متحالفا مع قوات المعارضة التشادية يدمرون سبها

قال آمر اللواء السادس مشاة، العميد خليفة عبد الحفيظ، إن بقايا مجلس شورى بنغازي، متحالفا مع قوات المعارضة التشادية، وخليط من الخارجين عن القانون، قد حولوا مدينة سبها إلى ساحة حرب بعد تدميرهم لقاعة الشعب التي قصفت بالأسلحة الثقيلة طيلة ليلة كاملة.

وأكد عبد الحفيظ، أن هذه القوات المتحالفة قد استولت على عمارة أحد المواطنين، وهي عمارة المتميزون، الواقعة بالقرب من قاعة الشعب بعد تدميرها، وأنها قامت بقفل الطريق العام المؤدية إلى منطقة أوباري وبقية مدن الجنوب، بهدف عزل مدن الجنوب عن الحضور إلى سبها لأجل العلاج وقضاء حوائجهم المهمة، مضيفا أن اللواء السادس مشاة والقوات المساندة له ما زال في حالة دفاع عن النفس حسب إعلان مسبق، ولا يزال موجودا في مقراته .

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