اعادة افتتاح المركز الصحي الجملة ببني وليد

قام مدير ادارة الخدمات الصحية ورئيس المجلس المحلي ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة ومدير مستشفى بني وليد العام ومدير شركة النظافة العامة وعدد من الاهالي باعادة افتتاح المركز الصحي الجملة بعد صيانته وتجهيزه ببعض المواد التشغيلية اللازمة لإعادة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

وأفاد سامي سلامة الوداني مدير إدارة الخدمات الصحية ببني وليد لـ”بوابة افريقيا الاخبارية” انه بجهود الاهالي والمتطوعين واصحاب الخير تم افتتاح المركز الصحي الجملة الذي يعتبر من اكبر واهم المراكز الصحية في المدينة والذي يقدم خدمات صحية الى اكثر من عشرة آلاف مواطن .

يذكر ان المركز الصحي الجملة تعرض الى حريق متعمد من قبل مجهولين خلال المدة القليلة الماضية مما أدي الى توقفه عن العمل.

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