الفارسي: تعطيل صناديق الانتخابات سيقابله تحرك في صناديق الذخيرة

رأى المحلل السياسي والحقوقي، عبد القادر الفارسي، أن تعطيل صناديق الاستفتاء والانتخابات، سيقابله تحرك في صناديق الذخيرة وتوابيت الموت.

وقال الفارسي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “لا شيء أجمل من السلام وصناديق الاقتراع، لازلنا نحث أعضاء مجلس النواب على الالتزام واحترام الإعلان الدستوري المؤقت الذي اقسموا اليمين عليه”، موضحا أن تعنت الأطراف المتصارعة بالوكالة عن الخارج في تعطيل قانون الاستفتاء على الدستور سيكون له عواقب وخيمة على البلاد.

وتابع الفارسي” لسنا بحاجة للدخول في حروب يكون الشباب فيها صناديق وتوابيت للموت بدل أن يكونوا هم من يؤسس لصناديق الاقتراع لإنقاذ بلادهم”، موجها دعوته إلى كل النخب الوطنية بالدفع في خطاب واحد شعبوي لأجل استصدار قانون الاستفتاء ممن يعرقله كفرصة أخيرة لإنقاذ البلاد من وحل الحروب.

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