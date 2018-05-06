وزير داخلية الوفاق يعفي مدير الإدارة العامة لأمن السواحل من منصبه

أعفى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق عبدالسلام عاشور العميد طارق شنبور من مهامه كمدير للإدارة العامة لأمن السواحل.

من جهته اعتبر شنبور في منشور على صفحته على فيسبوك أن سبب إعفائه من منصبه يرجع إلى انتقاده للزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير الداخلية، معتبرا أن زيارات عاشور الميدانية تعد بالنسبة للضباط المهنيين مثلها مثل حضور حفلات الكرنفالات على حد وصفه، مشيرا إلى أن العمل الأمني هو مكافحة الجريمة قبل وقوعها.

وأضاف شنبور أن زيارة مسارح الجرائم والتقاط الصور والاستنكار والتنديد ما هو إلا دليل على الفشل الذريع لمكافحة الجريمة المنظمة، الذي يدفع ثمنه المواطن البريء، وأن هذا الأسلوب من العمل ما هو إلا تضليل للرأي العام ، مطالبا المسؤول غير القادر على تأدية الواجب بضرورة التنحي من منصبه.

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