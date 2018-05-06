تكليف الغزوي آمرا للمنطقة العسكرية سبها

أصدرت القيادة العامة للجيش الليبي، قراراً بتكليف اللواء محمد المبروك الغزوي، آمر للمنطقة العسكرية سبها، بدلا من اللواء رمضان البرعصي.

وأوضح العضو الإعلامي في حراك صرخة الجنوب، أحمد قيلوان، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أنه “بحسب ما ورد من معلومات فأن القيادة العامة للجيش قررت استبعاد البرعصي على خلفية الصعوبات التي واجهته أثناء تأدية مهامه في سبها” وفق تعبيره.

مشيرا إلى أن “المعلومات تفيد بأن آمر المنطقة الجديد اللواء محمد المبروك الغزوي يمتاز بالصرامة والحنكة، وأنه كان له دور في استقرار مدينة الكفرة في الجنوب الشرقي من البلاد التي عانت سنوات من الاقتتال بين مكونات المنطقة”.

هذا ويأتي تكليف الغزوي آمر للمنطقة العسكرية سبها في ظروف صعبة تمر بها المدينة من مواجهة قوات الجيش وقوات مسلحة محسوبة على المعارضة من دول النيجر وتشاد تطمح في السيطرة على مقرات الجيش في المدينة وتمارس الخطف والقتل لإرهاب السكان.

يشار إلى أن القيادة العامة للجيش كانت قد أعلنت في وقت سابق عن عملية عسكرية في الجنوب الغربي من البلاد ضد هذه القوات وهي عملية “فرض القانون”.

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