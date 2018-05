خاص المتوسط:

كشفت دورية «النبأ» التي تصدر عن اللجنة الإعلامية المركزية التابعة للتنظيم منذ نهاية 2015، عن 8 عمليات إرهابية للتنظيم في ثمانية أيام استهدفت مراكز انتخابية وداعمين ومرشحين للانتخابات البرلمانية في ليبيا والعراق وخاراسان، آخرها استهداف مفوضية الانتخابات بطرابلس.

وكشفت الصحيفة التابعة للتنظيم الإرهابي، أن الهجوم على مفوضية الانتخابات بطرابلس والمقرات الانتخابية الأخرى خارج ليبيا، جاء تلبية لدعوة المتحدث باسمه الارهابي المدعو أبو حسن المهاجر، بينما رددت في ليبيا شائعات عن عدم وجود صلة بين داعش وتفجير طرابلس، إلى أن أعلن التنظيم مسؤوليته.

وبينت الصحيفة التابعة للتنظيم الإرهابي، أن العمليات الثمانية تركزت في 4 شمال بغداد، و2 بخراسان، و1 بكركوك، الأخيرة في طرابلس بمقر المفوضية الوطنية للانتخابات، وذلك في الفترة من 7 إلى 16 شعبان، أي من الاثنين 23 أبريل الماضي وحتى الأربعاء 2 مايو الجاري.

وكشفت الصحيفة أن الكل مستهدف في العالم في العالم العربي، وأنه من بين العمليات الإرهابية تفجير دراجة مفخخة على مركز انتخابي بخراسان، وقتل داعيين للانتخابات والاشتباك مع شيخ عشيرة يدعو لها في بغداد، وتفجير منزلين لمرشح وداع للانتخابات في كركوك.

ويشار إلى أن «أبو الحسن المهاجر» أحد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، عينه التنظيم متحدثا باسمه خلفا لأبو محمد العدناني الذي قتل في غارة أمريكية في أغسطس 2016 ويعتقد بأنه التونسي المدعو طارق بت الطاهر الحرزي وهو المسؤول عن الإصدارات والبيانات الإعلامية الخاصة بالتنظيم سواء عبر وكالة أعماق أو وكالة الأنباء الإسلامية المعروفة باسم «حق».

The post تفجير طرابلس ليس الوحيد.. ننشر خريطة عمليات داعش لعرقلة الانتخابات بالعالم العربي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية