اتفاقية لتحسين أوضاع النازحين والمهجرين

أعلنت وزارة شؤون النازحين والمهجرين اتفاقها الأحد، مع منظمة الصحة العالمية على تبادل المعلومات وتقييم الأوضاع الصحية للنازحين داخلياً، والبلديات المستضيفة بما في ذلك المهاجرون غير الشرعيين.

وأكدت الوزارة في صفحتها الرسمية، أن الاتفاقية تهدف لرفع قدرات المراكز الصحية الأولية، وتحصين مقدمي الخدمات للمهاجرين، واستهداف المستشفيات بالمناطق الجنوبية.

وأفادت بأن وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين “يوسف جلاله”، بحث خلال لقائه نائب مدير منظمة الصحة العالمية السيد “رانيرو قويره” برامج الدعم الصحي الإنساني المتعلقة بالطفل والمرأة، والفئات الهشة في ظل محدودية الموارد المالية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق توفير عيادات طبية متنقلة، وتوفير مواد تشغيلية للمستشفيات بالشراكة مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

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