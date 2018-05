المتوسط:

قدمت مساء اليوم الأحد، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بليبيا، المساعدات الطبية والإنسانية إلى 98 شخصا تم إنزالهم في طرابلس.

وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر صفحتها على موقع تويتر، أن الأشخاص يعانون من الجفاف وتدهور حالتهم الصحية والصدمات النفسية بعد أن خاطروا بحياتهم في البحر.

