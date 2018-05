وفد «الوطنية للنفط» يبحث التعاون المشترك مع وزارة البترول المصرية

المتوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، استمرار بحث التعاون المشترك مع وزارة البترول المصرية، حيث زار وفد من المؤسسة، جمهورية مصر العربية لعقد عدد من الاجتماعات المشتركة.

وضم الوفد كلا من جادالله العوكلي، عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط رئيس الوفد، وعبدالله إشويقي رئيس لجنة الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وعبدالسلام الجابري، عضو لجنة الإدارة، وحسين سالم الباشك، مدير عام السلامة والبيئة والصحة المهنية، وفرج محمد ميلاد، مدير إدارة التصنيع، ومصباح معتوق، المستشار القانوني بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وقدمت الشركات المصرية خلال الاجتماعات عروضًا تضمنت نشاط تلك الشركات وتخصصاتها.

وأوضحت الوطنية للنفط أن الشركات المصرية أبدت رغبتها في التعامل مع شركات النفطية الليبية في تنفيذ مشاريع جديدة والقيام بأعمال الصيانة والعمرات السنوية للوحدات الإنتاجية وكذلك توفير العمالة الفنية اللازمة حسب التخصصات المطلوبة.

