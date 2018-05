المتوسط

كشفت وثيقة قديمة ترجع لعام 2015، تداولها عدد من النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، إحالة نجيب مصطفى السراج – شقيق رئيس حكومة الوفاق فائز السراج- للتقاعد لبلوغه السن المحدد قانونًا لترك الخدمة، وذلك في تاريخ 31-12-2015، أي منذ ما يقارب 3 سنوات، وفقًا لتنفيذًا لأحكام المادة (43) من القانون رقم (12) لعام 2010.

وأظهرت تلك الوثيقة التي حصلت «المتوسط»، على نسخة منها، والصادرة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن نجيب مصطفى السراج، تم إحالته للتقاعد من منصب قنصل عام دبي، وتم توقيع الوثيقة باسم مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية، مصطفى عبد السلام فرحات.

في حوار سابق لنجيب السراج، مع موقع ليبي عام 2017 قال: «كنت اشتغل بالقطاع الخاص حتى عام 2011م بدأت العمل الدبلوماسي كملحق تجاري بالقنصلية العامة الليبية في دبي، ثم قنصل عام بدبى، وقبل عام والنصف تقريبا من الآن أسندت لي مهمة القنصل العام بالقنصلية العامة الليبية في مانشستر»، وبذلك يكون شقيق رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، قد تم إلغاء قرار تقاعده المؤرخ بـ 13-12-2015، ليتم تعيينه مرة أخرى حينها في منصب قنصل عام مانشستر بالمملكة المتحدة.

The post وثيقة مسربة.. تكشف تعيين شقيق «السراج» رئيسًا لقنصلية ليبيا بمانشستر رغم إحالته «للتقاعد» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية