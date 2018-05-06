العثور على جثة مدير مصرف ليبي جنوب البلاد

عثر صباح اليوم على جثة مدير فرع مصرف الجمهورية “غدوة” جنوب ليبيا ، صالح حميدان الذي اختطف منذ عشرة أيام ملقاة بالقرب من مفترق طرق بين تراغن ومرزق.

وقامت مجموعة مسلحة باختطاف المغدور في الـ25 من أبريل الماضي من أمام مزرعته الواقعة في منطقة غدوة.

وقال مصدر من فرع مصرف الجمهورية الرئيسي بطرابلس، إن الخاطفين تواصلوا مع عائلة حميدان مطالبين بدفع مبلغ مالي مقابل الإفراج عنه قبل يوم واحد من العثور على جثته.

وتقلت جثة صالح حميدان إلى مستشفى غدوة ومن المقرر أن يتم نقلها إلى مركز سبها الطبي لاستكمال إجراءات القضية؛ وعرضها كذلك على الطبيب الشرعي.

ولا تعد هذه عملية الخطف هي الأولى من نوعها؛ فقد اختطفت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية مارس الماضي مهندس باكستاني يدعى شهد عبد السلام بمدينة أوباري جنوبي البلاد يوم الجمعة، وهو يعمل في حقل الفيل النفطي على بعد900 كلم جنوبي العاصمة طرابلس.

وشهدت مدينة أوباري واقعة اختطاف مماثلة في مطلع نوفمبر 2017 ، عندما قام مسلحين بطريقة مشابهة للتي خطف بها المهندس الباكستاني باختطاف أربعة مهندسين “ألماني وثلاثة أتراك” من عمال شركة “إنكا تكنيك” التركية، والتي تقوم بتنفيذ مشروع محطة أوباري الغازية للكهرباء.

وتشهد مدن الجنوب الليبي مخاطر أمنية كبيرة، نظرا لطبيعتها الصحراوية الوعرة والشاسعة والمترامية الأطراف ، إضافة إلى إحاطتها بثلاث دول “السودان وتشاد والنيجر”، وتشهد عبر مسالك ودروب صحراوية نشاطا غير مسبوق لعمليات التهريب بشتى أنواعها من وإلى هذه الدول، خاصة الاتجار بالبشر والسلاح والمخدرات.

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