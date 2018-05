المتوسط:

شدد طاهر السني المستشار السياسي لرئيس حكومة الوفاق الوطني، على أهمية الانتخابات الليبية، مؤكدًا أن مكافحة الفساد المالي الاجتماعي السياسي والثقافي لن يتأتى إلا بدولة القانون التي لن تقام إلا بالديمقراطية، التي سيقيمها الشباب رغم كيد الكائدين.

وأوضح السني في تغريدة له على تويتر، أن مكافحة الفساد المالي الاجتماعي السياسي والثقافي لن يحدث إلا ببناء دولة القانون واحترام الأعراف والتقاليد، ودولة القانون لن تأتي الا بتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية، وهذا لن يحدث إلا بدستور وتداول سلمي للسلطة، الوصول للديمقراطية يحتاج مزيد من الديمقراطية

وتابع: حروب أهلية وإقليمية وطائفية واختلاف عرقي وديني وانتشار سلاح ومجموعات مسلحة حزبية وأيدلوجية، لبنان اليوم تنتخب، فعندما تكون هناك إرادة يمكن تجاوز المستحيل، انتخابات لبنان سيحسمها صوت الشباب، وليبيا ليست استثناء وستنتخب ويرتفع صوت الشباب رغم كيد الكائدين.

The post «السني»: الانتخابات ستجري وسيرتفع صوت شباب ليبيا رغم كيد الكائدين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية