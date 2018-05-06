وزير الدولة لشؤون النازحين يلتقي نائب مدير منظمة الصحة العالمية

عين ليبيا

بحث وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلاله الأحد مع نائب مدير منظمة الصحة العالمية رانيرو قويره والوفد المرافق له برامج عمل المنظمة في الشأن الإنساني بخصوص النازحين بالداخل وإمكانية توفير الاحتياجات الأساسية الصحية الأولية لمراكز الرعاية الصحية التي يستفيد منها النازحون بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

كما تطرق اللقاء الذي عقد بمقر بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا بطرابلس بحضور مدير بعثة الصحة العالمية في ليبيا جعفر حسين إلى برامج الدعم الصحي الإنساني المتعلقة بالطفل والمرأة والفئات الهشة في ظل محدودية الموارد المالية.

وأشاد جلاله بدور المنظمة في توفير العيادات الطبية المتنقلة، وتوفير المواد التشغيلية للمستشفيات بالشراكة مع وزارة الصحة، وآخرها توفير دعم صحي للمستشفيات ببلدية بنغازي، مثمنا زيارة الوفد لليبيا واهتمام المسئولين بمنظمة الصحة العالمية بدعم القطاع الصحي في الإطار الإنساني.

كما تم الاتفاق على مزيد من التنسيق فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتقييم الأوضاع الصحية للنازحين داخلياً، والبلديات المستضيفة بما في ذلك المهاجرين غير الشرعيين لرفع قدرات المراكز الصحية الأولية وتحصين مقدمي الخدمات للمهاجرين وتم الاتفاق استهداف المستشفيات بالمناطق الجنوبية.

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