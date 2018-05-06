مرور بنغازي يزور مصابي الحوادث المرورية بمناسبة يوم المرور العالمي

بنغازي-العنوان

نظم قسم المرور والتراخيص بنغازي اليوم الأحد زيارة إلى مركز بنغازي الطبي بمناسبة يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الموحد وذلك للوقوف على جرحى ومصابي حوادث السير.

وأفاد رئيس مكتب الإعلام والتوعية في قسم، عوض العدولي، أن الزيارة تأتي في إطار تقديم الواجب وعربون محبة وود وسلام للمصابين الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل.

وأعرب العدولي، عن أمانيه بأن تقل نسبة الحوادث حيث فقدنا هذا العام 30 حالة وفاة، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعتبر مخيفا بغض النظر عن المصابين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات.

وقال العدولي “نتمنى أن تكون السلامة المرورية هي رفيق الجميع”.

وكان القسم قد احتفل يوم الجمعة بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الموحد تحت شعار “حياتك أمانة” في حضور مدير أمن بنغازي العقيد رافع بسيكري ورئيس القسم العقيد حسن الشلماني ورئيس وحدة التفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية العقيد عادل القماطي، ومدير إدارة البحث الجنائي العقيد صلاح هويدي، وعميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار.

وشهد الاحتفال الذي أقيم أمام فندق تيبستي وسط بنغازي عرضا لكراديس المرور والموسيقى المرورية، حيث مر استعراض من أمام المنصة للسيارات والدراجات النارية للشرطة والإطفاء إضافة إلى الكشافة.

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