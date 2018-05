المتوسط:

وصل فجر اليوم الى مدينــة الكُفـــرة مهندسون تابعون لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون وذلك لمعاينة وضع المرسلة المرئية وإطلاق خدمة إعادة البث المرئي الداخلي ومن ضمنه بث مباريات كأس العالم 201، وبرفقة عميد البلدية ومدير إذاعة الكُفـــرة المحلية اللذين زارا موقع المحطة الواقعة غرب مدينـــة الكُفـــرة.

ومن جهة، وعد المهندسون بحل المشكلة قريبا، بالرغم من الأضرار البالغة في محطة المرسلة، فيما أكد العميد استعداد البلدية لتذليل أي صعوبات لإنجاز العمل.

The post بلدية الكفرة: إعادة خدمة البث التلفزيوني الداخلي قريبا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية