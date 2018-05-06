السراج يأمر بفتح تحقيق في اتهامات طالت مسؤولين ليبيين في قضايا فساد

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، قرارا يقضي بفتح تحقيق في اتهامات طالت بعض المسؤولين في قضايا فساد.

وقال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، صباح الأحد، إن رئيس المجلس يتابع باهتمام ما توارد في وسائل الإعلام من اتهامات في بعض قضايا فساد، طالت بعض المسؤولين هذه الفترة وعلى مدار السنوات السابقة.

وبيّن السلاك أن السراج أصدر تعليماته بفتح تحقيق في هذه الاتهامات لتبيان حقيقتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها إن ثبتت.

وكان أكثر من 30 عضوًا بمجلس النواب طالبوا النائب العام بـالشروع بالتحقيق في القضايا التي أُثيرت إعلاميًّا ومع أي مسؤول ورد اسمه في تصريحات القنصل الليبي في الإسكندرية عادل الحاسي الذي اتهم فيها عددًا من المسؤولين والنواب بـالفساد المالي والإداري.

وقال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، لموقع ليبيا الخبر بأنه يطالب برفع الحصانة عمن وردت، أو ترد أسماؤهم من مسؤولين في قضايا فساد، ومثولهم أمام العدالة؛ ويجب التحقيق معهم.

يشار إلى أن الحاسي اتهم في حديث، الخميس الماضي لقناة «218»، نائب رئيس المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، ووزيرالمالية بحكومة الوفاق، أسامة حماد، والنائب علي القطراني والنائب زياد دغيم والنائب يوسف العقوري والقنصل السابق محمد الدرسي بـ«الفساد المالي والإداري.

وأثارت اتهامات الحاسي لعدد من المسؤولين الليبيين ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا؛ فيما شدد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ضرورة محاسبة المسؤولين الذين وردت اسماؤوهم في اتّهامات الحاسي.

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