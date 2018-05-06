لغز تدخلات المجبري في شؤون المؤسسة الليبية للاستثمار

طالب مستشار العلاقات الدولية وشؤون الإعلام، لؤي القريو، النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فتحي المجبري، بعدم التدخل في شؤون المؤسسة الليبية للاستثمار.

وقال القريو، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موجها حديثه للمجبري “مهلاً سيادة النائب، أترك المؤسسة الليبية للاستثمار وجهاتها التابعة لها، تشتغل وتعمل بحرية وتمارس اختصاصاتها حسب قانونها الأساسي الذي ينظم عملها”.

وفي ذات السياق أكدت مصادر مطلعة في تصريحات لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن “المجبري يتدخل بشكل سافر في عمل المؤسسة الليبية للاستثمار، حيث حاول المجبري أكثر من المرة التدخل في تعيينات مدراء شركات تابعة للمؤسسة، كما تعمد حضور اجتماعات مجالس إدارات بعض الشركات كمحاولة الضغط عليهم في تعيينات، لافتا أن المجبري يستخدم سلاح توجيه الاتهامات “بمعاداة وتهميش إقليم برقة” في حال رفض مجالس بعض الإدارات تدخلاته في عملها، للضغط عليهم”.

وأوضحت المصادر أن “من أكثر الضغوط التي يمارسها المجبري تتعلق بشركة ليبيا أويل التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات التابعة للمحفظة”.

كاشفة في الوقت ذاته أن “بعض من أعضاء مجلس إدارة الشركة يفكرون بشكل جدي في تقديم استقالاتهم في حال استمرار تدخلات المجبري” على حدّ قولها.

يشار إلي أن القنصل الليبي السابق في مصر عادل الحاسي، قد أشار في وقت سابق إلى اتهامات بالفساد تطال المجبري وعدد من قيادات السياسية الليبية.

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