المتوسط

أعلنت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية المؤقتة، استمرار العمل بمشروع وادي الأثل، وقيام شركة قصر النور للمقاولات العامة المكلّفة من قبل مصلحة الطرق والجسور بالهيئة العامة للمواصلات والنقل بصب خرسانة مسلحة للجزء السفلي من العمود المتضرر وبحضور جهاز الإشراف.

وأوضح الحساب الرسمي للهيئة العامة للمواصلات، أنه تم صب حوالي 50 متر مكعب من الخرسانة المسلحة وأُجريت الإختبارات اللازمة من معرفة قوام الخرسانة وأخذ مكعبات خرسانية لإجراء الاختبار عليها لتحديد مدى مقاومتها للضغط .

The post «العامة للمواصلات بالمؤقتة» تعلن استمرار العمل بمشروع وادي الأثل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية