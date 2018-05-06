تونس تؤكد أن الوضع الليبي يعد من أبرز اهتماماتها الدبلوماسية

قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال احتفاله باليوم الوطني لدّبلوماسية التونسيّة إن الوضع الليبي يعد من أبرز اهتمامات الدبلوماسية التونسية.

وجدد الوزير التونسي خميس الجهيناوي بحسب وكالة الأنباء التونسية التأكيد على اهتمام بلاده بالوضع في ليبيا؛ مؤكدا أن بلاده تعمل عبر مبادرة رئيسية بخصوص الأزمة السياسية الراهنة لإيجاد حل سلمي في ليبيا.

وكانت تونس طرحت في فبراير العام الماضي مبادرة بشأن الازمة الليبية تقوم على الاستبعاد التام للحل العسكري، ورفض أي تدخل أجنبي، مع الاحتكام إلى حوار ليبي – ليبي شامل.

وأكدت تونس أن هذه المبادرة تقوم على إدراك المسؤولية الخاصة لدول الجوار الثلاث مصر والجزائر وتونس في مساعدة الليبيين، ودعم الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة، ومسؤوليتها الكبيرة فيما يتعلق بمسار السعي الحثيث إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا.

وتقوم المبادرة التونسية على مواصلة السعي الحثيث لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي بمساعدة من الجزائر ومصر وبرعاية الأمم المتحدة.

وتنص المبادرة على التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية، على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع “بالصخيرات”.

ورفضت المبادرة التونسية أي حلٍّ عسكري للأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم، والتأكيد على أن يضم الحوار كافة الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتها وانتماءاتها السياسية.

وجددت المبادرة على ضرورة العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي -المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة- بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي وفق بنود الاتفاق السياسي الليبي، للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة غير النظامية.

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