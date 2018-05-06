صحة الوفاق : نحذر من إبرام اتفاقيات مع المنظمات الدولية دون أخذ إذن الخدمات الصحية

ليبيا – أصدر مدير إدارة شؤون الخدمات الصحية بالمناطق بوزارة الصحة في حكومة الوفاق موسى سويسي تعميماً موجهاً لمدراء الخدمات الصحية بالمناطق ومدراء العيادات المجمعة اليوم الأحد.

السويسي طالب في نص التعميم الذي تلقت المرصد نسخة منه الجهات المعنية بضرورة التنسيق وأخذ الأذن من طرف مكتب التعاون الدولي عن طريق إدارة الخدمات الصحية للمناطق بوزارة الصحة قبل إبرام أي اتفاق أو تواصل إداري لتنفيذ مشاريع وأنشطة مع المنظمات الدولية.

وأرجع مطالبته إلى ما تقوم به بعض المنظمات من مشاريع وأنشطة مختلفة لا سيما في مجال الإغاثة الطبية وكذلك تنفيذها لبعض الندوات العلمية وورش العمل حول الوضع الصحي المحلي بالداخل والخارج دون التنسيق وأخذ الإذن من الإدارات المختصة بوزارة الصحة.

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