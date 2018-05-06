توقف المفاوضات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا

وأوضح معزب في تصريح صحفي لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن اللقاء الأخير الذي جمع بين رئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب خلص إلى اتفاق الطرفين على تشكيل لجان مشتركة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين من أجل البدء في وضع الآليات اللازمة للمراحل المتتالية التي نص عليها الاتفاق السياسي.

وتوقع معزب بأن تنتهي المفاوضات بالانتخابات الرئاسية بعد تمهيد الطريق لها لتكون المرحلة الأخيرة بعد توحيد المؤسسات وتشكيل حكومة ومجلس رئاسي موقت إلا أن صالح تراجع عن الاتفاق بعدما عاد إلى ليبيا.

وشدد عضو الأعلى للدولة على أن التراجع عن الاتفاق السياسي يعني نسفا لكل البنود التي جاءت به وأن مجلس الدولة لم يتخذ أي موقف بعد بل متمسك بالاتفاق السياسي الذي يختلف كلياً عن طرح فكرة انتخاب رئيس مؤقت أم لا ، وذلك على حد قوله .

من جانبه قال المستشار الإعلامي لمجلس النوّاب فتحي المريمي، إن مجلس النواب له حق أصيل في الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية، وأن الشعب الليبي هو الذي يحدد من سينتخبه.

وأوضح المريمي لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن رئيس مجلس النواب رأى أن الوقت يضيع في الاجتماعات واللقاءات والمفاوضات دون أي نتيجة، وأنه من الأولى انتخاب رئيس للبلاد يقوم باختيار رئيس الحكومة الذي يقوم بدوره باختيار الوزراء.

وتابع المريمي بأن رئيس مجلس النواب الليبيلم يعلق المفاوضات مع أي جانب، إلا أنه يتصرف وفقا للدستور وحق مجلس النواب في الدعوة للانتخابات الرئاسية، خاصة أن معاناة الشعب تزداد يوما بعد يوم دون إحراز أي خطوة إيجابية لصالح ليبيا والمواطن.

وبيّن المريمي أن انتخاب الرئيس سيسهم في حل الكثير من القضايا العالقة، وسيحدث نقلة على كافة المستويات للأمام، بدلا من إضاعة الوقت في اجتماعات لم تثمر عن أي جديد.

يشار إلى أن الممكلة المغربية احتضنت ابريل الماضي اجتماعا بين رئيسي مجلسي النوّاب والأعلى للدولة؛ اتفقا خلاله على تشكيل لجان مشتركة لبحث إمكانية تعديل الاتفاق السياسي وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

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