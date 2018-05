بسبب نقص الأدوية .. مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن وفاة 70 مريض بالإيدز

أعلن المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين الجار وفاة أكثر من 70 مريض بالإيدز من ضمن المرضى المسجلين بالمراكز الطبية، مشيرا إلى أن سبب الوفاة هو عدم توفر أدوية المرض منذ عدة أشهر.

وكشف النجار، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الاحد، عن تسجيل قرابة 2600 حالة جديدة في منظومة مركز مكافحة الأمراض والمستشفى المركزي والمركز الطبي طرابلس.

وحذر النجار، من أن المركز يعاني كارثة إنسانية حيث يواجه نقصاً في أدوية التهاب الكبد الوبائي، وبعض الأمراض التي تحتكر الدولة توريد أدويتها، كالإيدز، والأمراض النفسية، لافتا إلى عدم تخصيص ميزانية لتوفيرها.

يذكر أن مركز مكافحة الأمراض أعلن، في وقت سابق، عدم توفر التطعيمات الروتينية الخاصة بالأطفال، وعجز جهاز الإمداد الطبي عن توفيرها بسبب الميزانية.

وطالب المركز إدارة الصيدلة في وزارة الصحة، وجهاز الإمداد الطبي وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي وعلى رأسهم المجلس الرئاسي تحمل المسؤولية وإيجاد آلية من شأنها التسريع في توريد المطاعيم.

وأعرب المركز في بيان صادر عنه، عن أسفه لتأخر توريد التطعيمات لهذه السنة، ما تسبب في نقص شديد في المخازن، وأدى إلى توقف الكثير من المراكز الصحية عن تقديم هذه الخدمة الأساسية وإرباك البرنامج لأسباب وعراقيل متكررة.

وعبر المركز عن مخاوفه من خطر رجوع الأمراض الفتاكة، لا سيما في ظل الظروف الطارئة التي تشهدها ليبيا من دخول المهاجرين غير القانونيين، إلى جانب نزوح آلاف الأطفال وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، إضافة إلى تدني وضعف الخدمات الصحية في الكثير من المدن النائية.

