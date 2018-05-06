موسى فرج يطالب النائب العام بفتح تحقيق بشأن تصريحات عادل الحاسي المتعلقة بالفساد

ليبيا – قال رئيس لجنة الحوار السياسي بمجلس الدولة موسى فرج أمس السبت إن تصريح القنصل الليبي في الاسكندرية المستقيل عادل الحاسي على قنوات الاعلام يشكل أمراً خطيراً لا يمكن السكوت عليه.

فرج طالب في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”بفتح تحقيق بتصريحات الحاسي وفي غيره مما سبق وتناولته وسائل إعلام اضافة لما أشار اليه رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة عندما قال ( أن ما يحدث في ليبيا أمر تجاوز الفساد وأصبح نهباً ممنهجاً لأموال الدولة).

وأشار رئيس لجنة حوار مجلس الدولة إلى أن وجود شبهات بهذا الحجم تستوجب قيام النائب العام بفتح تحقيق بصفته المخول والأمين بالدعوى العمومية،داعيا مجلس النواب بإزالة أي موانع تتعلق بالحصانة من طريق التحقيقات الواجبة.

فرج أكد بأن الهدف من فتح تحقيقات جادة ورصينة في أي شبهات تطال من يتولون مناصب عامة هو التحقق من الوقائع وتطبيق القانون ومعاقبة الجناة وحماية الحقوق وإظهار براءة البريء.

وأشار فرج إلى مطالبته السابقة في جلسة المؤتمر الوطني العام المنعقدة يوم 22/6/2014 بتكليف ديوان المحاسبة بفحص الذمة المالية لكل اعضاء المؤتمر الوطني وأعضاء الحكومات المتعاقبة واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لصحيح القانون ونشر نتائج التحقيقات لإرساء ثقافة المحاسبة والشفافية وحق المواطن في الوصول للمعلومة.ولازلت أطالب بتطبيق هذا المقترح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية