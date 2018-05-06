المفوضية الأوروبية: الجزائر دورها مهم كوسيط في حل الأزمة الليبية

أكدت المفوضية الأوروبية، أن الجزائر تظل فاعلاً أساسيًّا في مجال الأمن على المستوى الإقليمي، ودورها مهم كوسيط في حل الأزمة الليبية، حسب قولها.

وقالت المفوضية، في تقرير يقيِّم الجهود الجزائرية في ليبيا، إن الجزائر ترمي إلى ضمان استقرار جوارها المباشر من خلال دورها المهم كوسيط لحل الأزمة الليبية، ومنعًا لأية تهديدات يشكلها تنظيم الدولة.

وأضافت أن الجهود المتواصلة لعصرنة التجهيزات، والعدد المهم من عناصر قوات الأمن الذي تتوافر عليه الجزائر، سمح لها بالتصدي بشكل فعال للتهديدات الإرهابية، وفق ما نشرت المفوضية الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني أمس السبت.

وتحدثت المفوضية بانعكاسات الوضع الليبي على الأمن الداخلي قائلة: “إن السلطات الجزائرية تواصل خوض عمليات ضد مَن سمتهم ببقايا الإرهاب، ودفعت بجيشها إلى نشر قوات أمن إضافية على الحدود، بسبب تطور الأزمة الليبية والوضع المعقد بمنطقة الساحل الأفريقي”.

وبخصوص وساطتها في ليبيا أوضح الاتحاد الأوروبي، أن الحكومة الجزائرية تتابع عن كثب تطور هذه الأزمة بهدف تسهيل التوصل إلى تسوية، تساهم في ضمان استقرار جوارها المباشر، لاسيما وأنها استمرت بالاضطلاع بدور وساطة مهم، من خلال تنظيم عديد اللقاءات كاستقبال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال شهري مايو ويوليو 2017، رافضة بشدة أي تدخل أجنبي.

ونُشر هذا التقرير تمهيدًا لانعقاد اجتماع الـ11 للشراكة الجزائرية – الأوروبية في 14 مايو 2018 في العاصمة البلجيكية بروكسل.

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