بدء تنفيذ شبكة اتصالات للاسلكية ببلدية الماية

أعلنت بلدية الماية، بدء أعمال تنفيذ المشروع الوطني لشبكة الاتصالات اللاسلكية (NTN) في منطقة المعمورة بسهل الجفارة تحت إشراف مهندسي شركة الاتصالات النوعية.

وأكد رئيس قسم التخطيط ونائب مدير المشروع مقدام منصور الزحاف، على أهمية تنفيذ المشروع الوطني وأهدافه لغرض توفير اتصالات لاسلكية أمنة لكافة قطاعات الدولة المستهدفة كقطاع النفط والكهرباء والأمن والدفاع المدني والمواصلات، حيث يعمل هذا المشروع علي تغطية كافة المرافق الحيوية للدولة من راس اجدير غربا والي امساعد شرقا والي غات جنوبا، موضحا أنه تم البدء حاليا في تنفيذ أعمال المنطقة الغربية ومنطقة الحوض النفطي كمرحلة أولى كما سيتم العمل في باقي مناطق ليبيا كمرحلة ثانية.

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