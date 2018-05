اختيار رئيس ونائب وثلاثة أعضاء بانتخابات نقابة الموظفين بجامعة سرت

المتوسط

أعلنت جامعة سرت، إجراء انتخابات نقابة الموظفين في الجامعة، بحضور الدكتور عبد الله امهلهل الكاتب العام، والمهندس عصام عويدان، رئيس النقابة العامة للموظفين بالجامعات الليبية واللجنة المكلفة بالإشراف على انتخاب نقابة الموظفين بجامعة سرت.

وأوضح الموقع الإلكتروني لجامعة سرت، أنه تم صباح اليوم بمدرج المرحوم مصباح العروي اختيار نقابة الموظفين بجامعة سرت والتي تكونت من نقيب ونائب وثلاثة أعضاء.

حيث وقع الاختيار على؛ شامس محمد كركرة «رئيساً»، و محمد علي ميلاد «نائباً»، ووداد مصطفى اطبيقة «عضواً»، وإسماعيل محمد عياش، «عضواً» وعبد الحليم مفتاح الشاطر، «عضواً»، وتم بعد الانتهاء من الانتخاب تكريم اللجنة السابقة المكلفة بتسيير عمل النقابة ولجنة تأسيس نقابة الموظفين بالجامعة.

