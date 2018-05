سيدات طبرق يقمن معرض خيري ريعه للفقراء

خاص المتوسط

أقام سيدات أعمال طبرق سوق خيري ريعه للفقراء والمساكين بمدرسة المجد بمدينة طبرق.

وأشاد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالبلدية صلاح معيوف، في تصريح خاص لـ” المتوسط” ان المعرض يستمر لمدة يوم واحد وتقدم فيه الكثير من المعروضات مثل الملابس القديمة والجديدة والحلويات والمزروعات التي تباع بأسعار زهيدة للمواطنين ويتم جمع المبالغ المالية التي يتم توزيعها على الأسر الفقيرة قبل شهر رمضان.

يشار إلى أن هذا المعرض الذي تشارك فيه العديد من الجمعيات يقام في نسخته الثالثة ويلاقي استحسان الزوار الذين يبحثون عن فعل الخير.

