المعداني: الرئاسي لم يسوى وضع الاسر التى دمرت منازلهم في سرت حتى اليوم

ليبيا – وصف عميد بلدية سرت مختار المعداني عملية البنيان المرصوص بـ”الملحمة التاريخية و إمتداد لمعركة القرضابية” سنة 1915 التي شارك فيها كل الليبيين، مترحماً على أراوح جميع الضحايا الذين رووا بدمائهم تراب مدينة سرت.

وفي سياق آخر قال المعداني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج”حصاد اليوم”الذي يبث عبر قناة”ليبيا الأحرار” أمس السبت تابعتها صحيفة المرصد إن أكثر من 30 % من البنية التحتية في المدينة مدمرة خاصة الجهة الشمالية لها ومنطقة البحر التي لم يعد سكانها البالغ عددهم (3000) أسرة إليها نتيجة تدمير منازلهم بالكامل.

المعداني أكد على قيام المجلس البلدي بأعمال صيانة بسيطة وبالإمكانيات المتوفرة لبعض المدارس ورصد الأضرار التي وقعت للمنازل من خلال لجان شكلها المجلس البلدي بالإضافة لتشكيل البلدية منظومة للأسر المدمرة منازلهم.

وثمّن الجهود التي بذلها كل من وزير التخطيط ووزير الحكم المحلي من أجل تحسين الاوضاع المعيشية لأهالي المدينة، مبدياً أسفه من عدم تلقيهم أي مبلغ مالي من المجلس الرئاسي بشأن الإستثمار و التعويضات لغاية هذه اللحظة.

عميد بلدية سرت تابع قائلاً:”للأسف الشديد المجلس الرئاسي أصدر قرار العام الماضي ولم يفعل للآن وهو قرار مالي لمعالجة وضع الأسر التى دمرت منازلهم لكن هذا الموضوع مازال اليوم موجود في أدراج وزير مالية حكومة الوفاق دون معرفتنا أسباب ذلك”.

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