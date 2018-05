“برلماني” لـ ” المتوسط”: الانتخابات هي الحل لمصلحة الوطن

خاص المتوسط

رحب عضو مجلس النواب، بدر العقيبي، بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري.

وقال العقيبي في تصريح خاص لـ” المتوسط”، “نحن مع مصلحة الوطن اذا كان الحل هو الانتخابات فاليكن”.

ودعا العقيبي الشعب الليبي إلى المشاركة في الانتخابات للوصول إلى مؤسسات موحدة توحد البلاد وتؤدي إلى الاستقرار وإنهاء الأزمة.

وكان رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، قال إنه يتعين إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الجاري، عن طريق الشعب مباشرة، لافتاً إلى أنه يصعب الوصول الى اتفاق سياسي حقيقي، في الوقت القريب، فالوقت غير كاف لإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي، أو تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه من الضروري انتخاب رئيس للدولة، يقوم بدوره بتكليف رئيس وزراء، يعمل على حل مشاكل الشعب وأزماته، وأنه سوف يقوم بعرض فكرة الانتخابات على أعضاء مجلس النواب، لافتاً إلى أن المبعوث الأممي، غسان سلامة، قد أبلغه أن كل الاستطلاعات التي أُجريت، قد كشفت رغبة المواطنين بالتوجه للانتخابات.

