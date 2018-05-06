صنع الله: إنتاج ليبيا من النفط يبلغ مليون برميل يوميًا

كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن إنتاج ليبيا من النفط الخام، يبلغ مليون برميل يوميًا تقريبا.

وأوضح صنع الله- على هامش مشاركته في المنتدى الليبي الإيطالي- أن حقل الفيل ما زال مغلقًا منذ الـ من 23 فبراير الماضي، مشيرا إلى أن ليبيا تفقد يوميًا نحو 6 ملايين دولار، بسبب الخلل الأمني، وعدم وجود الحراسة، ومشاكل ما يعرف بالحراسة في الحقل.

وأكد صنع الله، أن هذه الأوضاع غير المستقرة تسببت في خسائر لليبيا بما قيمته 320 مليون دولار.

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