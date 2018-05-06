عقب تصريحات الحاسي.. الصور يعلن فتح تحقيق لكشف قضايا فساد المسؤولين

أعلن رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، فتح تحقيق مع المسؤولين الذين ذكر اسمهم القنصل الليبي السابق بالإسكندرية، عادل الحاسي في لقاء متلفز على خلفية قضايا فساد ومحسوبية.

وأفاد الصور، في تصريح صحفي أنه بمجرد الانتهاء من التحقيقات ستعلن النتائج، لافتا إلى أن هناك تواصل مع الحاسي لتقديم مستندات الإدانة للتحقيق فيها.

وأكد رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، أنه في حال ثبوت التهم لن يعفى أحد من العقاب وسينال العقوبة كاملة، مشددا على أنه لا أحد فوفق القانون.

وكان “عادل الحاسي” كشف محاولة نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة علي القطراني التزوير للاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة الليبية في مصر.

وقال في تصريحات إعلامية إن سعر قطعة الارض الكائنة في مدينة القاهرة الجديدة بجوار مواقع استثمارية وسياحية يتجاوز 15 مليار جنيه مصري.

وأضاف الحاسي أن هناك مستندات تثبت محاولات تمليك الأرض لابن عم نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد القطراني، من خلال عمل توكيل من شركة “ليك للاستثمارات العقارية” له والذي يمكنه من من بيع الأرض أو التنازل عنها أو وهبها للوكيل أو للغير.

كما كشف الحاسي عن قيام 4 مسؤولين بالمطالبة بصرف مرتب لموظف يبلغ من العمر 80 عاما و تمديد عقده، لأنه والد عضو مجلس النواب “زياد دغيم”، أ.د. صالح سالم محمد، وأضاف أن وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة “محمد سيالة”، هو من طلب استمرار دفع مرتب والد دغيم، ومن ثم قام جدد الطلب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي المجبري، وكان أول من طلب ذلك وزير المالية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة أسامة حماد، كما طلب نفس الطلب وزير التعليم المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة عثمان عبدالجليل عبر مراسلات رسمية، تطالب بتمديد عقد والد النائب واستثنائه من قوانين التقاعد.

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