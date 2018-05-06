مجلس شيوخ ليبيا يطالب بملاحقة كل من تورّط في الفساد

طالبت الأمانة العامة لمجلس شيوخ ليبيا مكتب النائب العام بطرابلس وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد بالعمل العاجل على إيقاف الفساد الحاصل وفتح تحقيقات ضدّ كافة الجهات الواردة في الشكاوى الموجودة لديهم ضدّ الأشخاص مهما كانت صفاتهم, وفق تصريح لرئيسها أيوب الشرع ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الأحد.

وأوضح الشرع أن الأمانة العامة لمجلس شيوخ ليبيا تطالب الجهات انفة الذكر بملاحقة كل من تورط في أية شبهة فساد.

وأضاف الشرع أن الأمانة العامة لمجلس شيوخ ليبيا “تتابع بحزن عميق ما الت إليه الأوضاع الجارية في ليبيا, وأخطرها إهدار المال العام للدولة وسوء استخدام الوظيفة”.

وأهابت ذات الجهة بكامل أبناء الشعب الليبي ل “دعم ما يبذله مكتب النائب العام وديوان المحاسبة في طرابلس من جهود جبّارة يجهلها الإعلام الليبي ويحاربها أعداء الوطن”.

كما اعتبر أيوب الشرع أن “وقوف الجميع مع هذا الخيار لإجتثاث الفساد من كافة أركان البلاد وخارجها سيسهم في الحفاظ على ما تبقّى من قوت الشعب الليبي”.

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