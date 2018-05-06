اجتماع أمني طارئ بمنطقة الخليج العسكرية

عقد بدعوة من آمر منطقة الخليج العسكرية، العميد خليفة امراجع، اجتماع أمني طارئ، لبحث رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنطقة تزامنا مع الاحتفالات بالذكري الرابعة لعملية الكرامة بعد ورود معلومات تشير علي تحرك الخلايا النائمة والقيام بأعمال إرهابية وتعكير فرحة الأهالي بهذه المناسبة.

وأكد امراجع، خلال الاجتماع علي ضرورة ضبط الأمن داخل المدينة وإقامة نقاط التفتيش داخل مفترقات الطرق بالمدينة.

وأوضح مكتب الإعلام بمنطقة الخليج العسكرية، أن الاجتماع ضم كل الأجهزة الأمنية بالمدينة الاستخبارات العسكرية وغرفة عمليات اجدابيا وضواحيها و الشرطة العسكرية وهيئة السلامة الوطنية و الدعم المركزي اجدابيا وجهاز الهجرة الغير شرعية ومستشفي الشهيد امحمد المقريف وقوة مكافحة الإرهاب وجهاز المباحث العامة ومديرية امن اجدابيا.

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