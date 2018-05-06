إنقاذ 96 مهاجرا شمالي جنزور بعد يوم من إنقاذ 80 آخرين شمالي مليتة

طرابلس-العنوان

لم يمض يوم على إنقاذها لـ 80 مهاجرا غير شرعي شمالي مليتة حتى تمكن اليوم الأحد حرس السواحل من إنقاذ 96 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي شمال جنزور.

وتمكنت دورية لحرس السواحل (الزورق رأس أجدير ) اليوم الأحد إنقاذ عدد (96) مهاجر غير شرعي بينهم (4) نساء، كانوا على متن قارب مطاطي.

وأفاد مصدر، أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، من بينهم عدد (29) من مصر، وعدد (2) من تونس.

وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، إن عملية الإنقاذ تمت على بعد (35) ميلا بحريا شمال منطقة جنزور غربي طرابلس، وذلك بعد خروج قارب الهجرة من منطقة صبراتة.

وأضاف المصدر “تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية، والوصول بهم بعد الساعة 15:30 ظهرا”.

وقال “بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء تاجوراء”.

وتأتي عملية الإنقاذ هذه بعد أن تمكن حرس السواحل (الزورق صبراتة) يوم الجمعة من إنقاذ عدد (80) مهاجرا غير شرعي بينهم (28) امرأة، و(11) طفلا، كانوا على متن قارب مطاطي متهالك.

وكان مسؤول، قد ذكر أن عملية الإنقاذ جرت على بعد 25 ميلا بحريا شمالي مليتة شرقي مدينة زوارة.

وأضاف، أن المهاجرين نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية، عند حوالي الساعة 14:15 ظهرا، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مركز إيواء تاجوراء.

وبعمليتي الإنقاذ هذه، فقد ارتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم انقاذهم خلال يومي الجمعة والأحد إلى (176) مهاجر غير شرعي.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا منذ 2011، إذ يستغل المهربون الأوضاع المتدهورة التي تشهدها البلاد لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويا عبر البحر باتجاه أوروبا.

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