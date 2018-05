ضابطة بالقوات المسلحة: الإخوان المسلمين والإرهابيين وراء تهميش دورنا العسكري

المتوسط :

بينت احدى الضابطات بالقوات المسلحة العربية الليبية، السبب وراء تهميشهم من العمل العسكري وحتى عودتهن إلى عملهن بالجيش مع انطلاق عملية «الكرامة» ضد المجموعات الإرهابية التي كانت تسيطر على بنغازي.

وكشفت آمر شعبة التوثيق والإعلام بإدارة المراسم العسكرية، الرائد حواء مبروك سليمان، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن التهميش بدأ من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي والذي أصدر قرار رقم 42 يقضي بمنع منتسبات القوات المسلحة من ممارسة عملهم العسكري وإحالتهم للخدمة المدنية.

وأكدت «الرائد حواء » أن هذا القرار يعود إلى فترة حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، ومع بداية الثورة الليبية عام 2011 همشنا من قبل جماعات الإخوان المسلمين ومن ينتمون إلى التيار الديني المتشدد.

وأفادت أنه عند صدور القرار بتجنيبنا عن العمل عام 2011 ، قامت بعض الضابطات الليبيات بعقد مؤتمر صحفي موسع ضم عدد هائل من ضباط رجال قاموا بدعمنا من أجل العودة إلى أعمالنا، مشيرة إلى أنه بعد الثورة كان هناك تلاعب بالمؤسسة العسكرية الأمر الذي جدد إقصائنا عن العمل العسكري مجددا لحين قيام عملية الكرامة حيث تم استدعاؤنا من جديد لممارسة عملنا لاسترجاع وطن ومكانه قائلة: «المؤسسة العسكرية دُمرت وحاولوا أن يسلبوها لكن عادت المؤسسة وعادت المرأة لعملها العسكري» بحسب تعبيرها.

