أعلن الناطق باسم القوات البحرية الليبية العميد بحار أيوب قاسم، اليوم الأحد، إنقاذ 97 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ جنزور، من جنسيات مختلفة كانوا على متن قارب مطاطي انطلق من شواطئ صبراتة.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي أن عملية الإنقاذ نفذتها دورية للزورق «رأس أجدير» التابع لحرس السواحل على بعد 35 ميلًا شمال جنزور، مشيرًا إلى أن المهاجرين وصلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية على تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

وقال قاسم إن من بين المهاجرين 4 نساء و29 مصريًا وتونسيان وجنسيات أفريقية مختلفة، مؤكدًا تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، وتسليمهم إلى مركز إيواء تاجوراء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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