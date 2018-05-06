المفوضية الأوروبية تشيد بالدور الجزائري في حل الأزمة الليبية

قالت المفوضية الأوروبية إن الجزائر تساهم في ضمان استقرار دول جوارها المباشر ولها دور أساسي في الوساطة لحل الأزمة الليبية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية تقريرا صدر عن المفوضية الأوروبية أشادت فيه بالجهود الجزائرية في مجال الأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وجهودها في تنظيم العديد من اللقاءات حول ليبيا ورفضها للتدخل الأجنبي فيها.

وأشارت المفوضية إلى أن الحكومة الجزائرية تتابع عن كثب تطور الأزمات الإقليمية بهدف تسهيل التوصل إلى تسوية تساهم في ضمان استقرار جوارها المباشر لاسيما في الساحل حسبما جاء في الوكالة.

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