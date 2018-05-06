مع ارتفاع درجات الحرارة… 5 طرق لإيقاف "التعرق" وتجنب المواقف المحرجة

وفي حين نعلم جميعا أن التعرق هو وظيفة طبيعية لجسم الإنسان، يكون مزعجا للغاية عندما نتعرض له عن قرب. في هذا التقرير نستعرض 5 نصائح لتجنب التعرق بحسب صحيفة The Daily Star البريطانية.

How to stop sweating: Seven tips to avoid embarrassing patches during the heatwave https://t.co/Xust3RQ6wJ pic.twitter.com/nSDU40RoX2 — Daily Star (@Daily_Star) April 19, 2018

1. النظام الغذائي

حاول أن تقلل من تناول الكافيين والتوابل لأن هذه الأطعمة تنشط الناقلات العصبية، التي تسمى “أستيل كولين” والتي بدورها تحفز الغدد العرقية.

Cayenne induces sweating, a important process of detoxification. High in a substance called capsaicin, cayenne pepper sends chemical messengers from the skin into the joint, offering relief for joint pain. @Thefitnesswhisp #Health #healthylifestyle #diet pic.twitter.com/t0E49viaiA — TheFitnesswhisperer (@Thefitnesswhisp) March 19, 2018

2. مزيل العرق

يساعد استخدام مزيل عرق في تقليل من تدفقه عبر الغدد العرقية.

ويجب استخدامه بشكل جيد عندما يكون التعرق في أدنى مستوياته، أي قبل الذهاب إلى النوم وبعد الاستحمام.

Already tried using a clinical strength antiperspirant? #rexona #driclor #clinicaldeodorant. STILL SWEATING?— —> https://t.co/uatfrA45D6 pic.twitter.com/cSOs7QrMKl — No Sweat Clinic (@NoSweatClinic) April 14, 2018

ويمكن استخدامه مرتين أسبوعيا أو يوميا إذا لزم الأمر. ويمكن أيضا استخدامه في مناطق أخرى من الجسم مثل الراحتين والأخمصين، لكن ينبغي تجنب الوجه ومنطقة الأعضاء التناسلية.

3. الملابس

ينبغي ارتداء ملابس فضفاضة، جيدة من ناحية التهوية، عند توقع التعرض لموقف قد يسبب تعرق، ومن الأفضل أيضا أن يكون لديها قدرة على منع حدوث بقع.

وإذا كانت القدميين تتعرقان بشكل خاص، يمكن استخدام الجوارب المبطنة.

Are you embarrassed when excess #sweating strikes?

Struggle to wear certain clothing?

What if I told you that with #Hyperhidrosis injections, recommend by the NHS but no longer available due to funding cuts, we can take this embarrassment away?#midshour #eastmidsbizhour pic.twitter.com/Q4wvn7mq3D — 311 Dermal Aesthetics (@311dermal) April 17, 2018

4. الأدوية

بعض الأدوية يمكن أن تؤدي إلى زيادة التعرق مثل الستيرويدات ومضادات الاكتئاب والنيكوتيناميد “فيتامين ب 3” والأفيونيات لذلك من الأفضل استشارة الطبيب.

5. التدريبات الرياضية أو الاستحمام الساخن

ابتعد عن الاستحمام الساخن قبل أي حدث مهم حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية وبالتالي زيادة التعرق.