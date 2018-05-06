صحيفة مالطية : إيطاليا لن تسلم متهمين اثنين بتهريب نفط ليبي قبل محاكمتهما

قالت جريدة مالطا إندبندت إنه من المرجح أن ترفض ايطاليا طلب السلطات المالطية تسليم المتهمين الاثنين بإدارة شبكة لتهريب الوقود الليبي إلى مالطا قبل محاكمتهما في روما.

وأضافت الجريدة، اليوم الأحد، أن المالطيين خضعا لإطلاق سراح مشروط بكفالة، وهما الآن قيد المراقبة عن طريق أجهزة تعقب إلكتروني مثبتة في يديهما لمنعهما من مغادرة الأراضي الإيطالية.

يذكر أن السلطات الإيطالية ألقت القبض في أكتوبر الماضي على المتهمين الاثنين ضمن شبكة لتهريب الوقود بعد أن رصدت في الفترة بين عامي 2015-2016 شحنة غير مشروعة من الوقود المهرب تبلغ نحو 82 مليون متر مكعب.

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